"كان نفسي".. إمام عاشور يوجه رسالة قوية للجماهير بعد إهدار ركلة الجزاء

كتب- محمد خيري:

وجه إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، رسالة قوية للجماهير الحمراء، بعد إهدار ركلة جزاء في مواجهة بيراميدز الماضية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب إمام عاشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، كان نفسي أفرح كل الجمهور اللي في ضهرنا".

وأضاف لاعب خط وسط الأهلي: "وأوعدكم إن شاء الله القادم أفضل".

وأتم تصريحاته: "شكرًا للاعيبة إخواتي الرجالة الضهر والسند، شكرًا لجمهور النادي الأهلي لدعكم لينا".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي تعادل أمس مع بيراميدز، بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي بالجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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