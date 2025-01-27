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"كان نفسي".. إمام عاشور يوجه رسالة قوية للجماهير بعد إهدار ركلة الجزاء

11:53 ص الإثنين 27 يناير 2025
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى الجونة
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    إمام عاشور يمنح كهربا الجائزة
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    احتفال إمام عاشور بالهدف
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    احتفال إمام عاشور بالهدف
  • عرض 17 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف
  • عرض 17 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف
  • عرض 17 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف
  • عرض 17 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف
  • عرض 17 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف
  • عرض 17 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف
  • عرض 17 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف
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    احتفال إمام عاشور بالهدف
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى الجونة_6
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    تسديدة من إمام عاشور (1)
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كتب- محمد خيري:

وجه إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، رسالة قوية للجماهير الحمراء، بعد إهدار ركلة جزاء في مواجهة بيراميدز الماضية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب إمام عاشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، كان نفسي أفرح كل الجمهور اللي في ضهرنا".

وأضاف لاعب خط وسط الأهلي: "وأوعدكم إن شاء الله القادم أفضل".

وأتم تصريحاته: "شكرًا للاعيبة إخواتي الرجالة الضهر والسند، شكرًا لجمهور النادي الأهلي لدعكم لينا".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي تعادل أمس مع بيراميدز، بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي بالجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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إمام عاشور الأهلي جماهير الأهلي أخبار الأهلي
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