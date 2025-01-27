هل يوجد منع قيد؟.. الزمالك يكشف مصير الصفقات الجديدة
كتب- محمد خيري:
كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، حقيقة وجود أزمة مع اتحاد الكرة المصري بشأن قيد الصفقات الجديدة.
قال المندوه خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة المحور: "لا يوجد مشكلة مع اتحاد الكرة في قيد اللاعبين وسيتم الاتفاق على جدولة مستحقات الجبلاية".
تابع المندوه: "نعمل بكل قوة في توفير مستحقات اللاعبين وفي نفس الوقت نركز في ملف تجديد اللاعبين زيزو وعبد الله السعيد والونش وعمر جابر".
وواصل: "ملف المستحقات كان على رأس أولوياتنا لتوفير الاستقرار النفسي للاعبين من أجل تحقيق الانتصارات".
وأتم تصريحاته: "نضع الرتوش النهائية لصرف مستحقات اللاعبين وخلال أيام سيتم منح اللاعبين جميع أموالهم المتأخرة".
اقرأ أيضا:
الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري
فيديو قد يعجبك: