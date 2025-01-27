هل يوجد منع قيد؟.. الزمالك يكشف مصير الصفقات الجديدة

كتب- محمد خيري:

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، حقيقة وجود أزمة مع اتحاد الكرة المصري بشأن قيد الصفقات الجديدة.

قال المندوه خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة المحور: "لا يوجد مشكلة مع اتحاد الكرة في قيد اللاعبين وسيتم الاتفاق على جدولة مستحقات الجبلاية".

تابع المندوه: "نعمل بكل قوة في توفير مستحقات اللاعبين وفي نفس الوقت نركز في ملف تجديد اللاعبين زيزو وعبد الله السعيد والونش وعمر جابر".

وواصل: "ملف المستحقات كان على رأس أولوياتنا لتوفير الاستقرار النفسي للاعبين من أجل تحقيق الانتصارات".

وأتم تصريحاته: "نضع الرتوش النهائية لصرف مستحقات اللاعبين وخلال أيام سيتم منح اللاعبين جميع أموالهم المتأخرة".

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