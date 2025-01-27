الحسم خلال ساعات.. 4 صفقات على رادار الزمالك أقربهم "ربيعة"

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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور إن إدارة نادي الزمالك وضعت 4 أسماء على رادار الفريق لتعويض غياب التونسي حمزة المثلوثي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال "الغندور" خلال برنامجه عبر قناة المحور: "محمد ربيعة لاعب سموحة ، أحمد حسام لاعب الجونة، هادي رياض لاعب بتروجت، مهند بكري لاعب مصر للمقاصة، يتم المفاضلة بينهما للتعاقد معهم في الزمالك".

تابع: "سيتم حسم التعاقد مع لاعب خلال الساعات المقبلة لقيده في القائمة الأفريقية، والأقرب حتى آلان ربيعة، وهناك جلسة ستجمع مسؤولي الأبيض وسموحة من أجل حسم ملف صفقة محمد ربيعة".

وأكمل: "نادي الزمالك بعت عرض رسمي لسموحة من أجل ضم ربيعة، والزمالك تواصل معه ومع وكيله وهناك موافقة، على كل شروط الأبيض".

وأضاف: "الجلسة اليوم ستكون للاتفاق على البنود المالية الخاصة بانتقال ربيعة للزمالك".

وأتم تصريحاته: "ربيعة ضغط على إدارة سموحة للموافقة على طلبات الزمالك من أجل الانضمام إلى صفوف الأبيض وسيكون هناك جلسة بين فرج عامر وأحمد سامي من أجل اختيار الاسم الذي سيعوض رحيل ربيعة عن الفريق".

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