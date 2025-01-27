4 غيابات وموقف رمضان.. أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

كتب - محمد القرش:

تعادل نادي بيراميدز مع نظيره الأهلي إيجابيا بنتيجة 2-2 أمس الأحد، في مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتعرض عدد من لاعبي الفريق السماوي للبطاقات الصفراء، مما أدى إلى إيقافهم عن المباراة المقبلة بالدوري الممتاز ضد الزمالك، نظرا لتراكم الإنذارات.

ومن المقرر أن يغيب حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي عن مباراة الزمالك، بجانب كريم حافظ ومروان حمدي، بالإضافة إلى أحمد توفيق الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة.

وهناك غموض في موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام الفارس الأبيض، حيث تم استبعاده من قائمة بيراميدز قبل مباراة الأهلي بساعات قليلة.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة المقبل 31 يناير على استاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر.

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