الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري

كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم الإثنين، مع نظيره الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وفريق الجونة، اليوم الإثنين، في الرابعة عصرا على استاد القاهرة الدولي،، في الجولة العاشرة، لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري، برصيد 17 نقطة، بعد خوض 9 مباريات حقق الفوز في 5 وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين، بينما يأتي فريق الجونة في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وسوف تنقل مباراة الزمالك والجونة، في الرابعة عصرا، عبر قناة أون تايم سبورتس 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.