مأساة التوانسة.. هل يواجه مدافع الزمالك مصير معلول مع الأهلي؟

لعبت في ناشئين الزمالك وأنا أهلاوي.. أول تعليق من أحمد رضا بعد انضمامه

كتب - محمد خيري:

تعرض التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، لإصابة كبيرة، خلال المباراة الماضية أمام مودرن سبورت، بقطع في الرباط الصليبي قد تنهي مسيرته مع الأبيض.

وينتهي عقد حمزة المثلوثي مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ولم يصل لاتفاق مع مسؤولي الأبيض لاتفاق من أجل تجديد عقده حتى الآن.

إصابة المثلوثي، جعلت نادي الزمالك في أزمة وحرج كبيرة، حيث أن الأبيض يحتاج للاعب مدافع في الفترة الحالية، في ظل وجود الثنائي حسام عبدالمجيد ومحمود الونش فقط، بشكل أساسي، علاوة على إصابات مصطفى الزناري المتكررة.

هل يواجه المثلوثي مصير معلول؟

وربما يواجه حمزة المثلوثي نفس مصير مواطنه علي معلول لاعب الأهلي، الذي خرج من قائمة الأحمر، عقب إصابته بقطع في وتر أكيلس وربما يرحل عن الفريق في الفترة الحالية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن نادي الزمالك يتجه حاليا لرفع اسم اللاعب حمزة المثلوثي من القائمة، للاستفادة من مكانه بالتعاقد مع لاعب أجنبي جديد، علاوة على تجميد مفاوضات التجديد له.

نادي الزمالك سيتحمل تكاليف علاج اللاعب، وخضوعه للجراحة في ألمانيا خلال الساعات المقبلة، ولكن أمر تجديد عقده لم يحسم حتى الآن، وربما يتم الاستغناء عنه بنهاية الموسم.