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مأساة التوانسة.. هل يواجه مدافع الزمالك مصير معلول مع الأهلي؟

08:35 ص الإثنين 27 يناير 2025
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  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    حمزة المثلوثي من مباراة أبو قير للأسمدة
  • عرض 25 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي
  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
  • عرض 25 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي: 6.9 من 10
  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
  • عرض 25 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 25 صورة
    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
  • عرض 25 صورة
    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
  • عرض 25 صورة
    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
  • عرض 25 صورة
    علي معلول
  • عرض 25 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي
  • عرض 25 صورة
    علي معلول
  • عرض 25 صورة
    علي معلول
  • عرض 25 صورة
    علي معلول
  • عرض 25 صورة
    علي معلول
  • عرض 25 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي
  • عرض 25 صورة
    علي معلول ومارسيل كولر
  • عرض 25 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي
  • عرض 25 صورة
    علي معلول من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 25 صورة
    معلول من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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كتب - محمد خيري:

تعرض التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، لإصابة كبيرة، خلال المباراة الماضية أمام مودرن سبورت، بقطع في الرباط الصليبي قد تنهي مسيرته مع الأبيض.

وينتهي عقد حمزة المثلوثي مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ولم يصل لاتفاق مع مسؤولي الأبيض لاتفاق من أجل تجديد عقده حتى الآن.

إصابة المثلوثي، جعلت نادي الزمالك في أزمة وحرج كبيرة، حيث أن الأبيض يحتاج للاعب مدافع في الفترة الحالية، في ظل وجود الثنائي حسام عبدالمجيد ومحمود الونش فقط، بشكل أساسي، علاوة على إصابات مصطفى الزناري المتكررة.

هل يواجه المثلوثي مصير معلول؟

وربما يواجه حمزة المثلوثي نفس مصير مواطنه علي معلول لاعب الأهلي، الذي خرج من قائمة الأحمر، عقب إصابته بقطع في وتر أكيلس وربما يرحل عن الفريق في الفترة الحالية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن نادي الزمالك يتجه حاليا لرفع اسم اللاعب حمزة المثلوثي من القائمة، للاستفادة من مكانه بالتعاقد مع لاعب أجنبي جديد، علاوة على تجميد مفاوضات التجديد له.

نادي الزمالك سيتحمل تكاليف علاج اللاعب، وخضوعه للجراحة في ألمانيا خلال الساعات المقبلة، ولكن أمر تجديد عقده لم يحسم حتى الآن، وربما يتم الاستغناء عنه بنهاية الموسم.

علي معلول حمزة المثلوثي نادي الزمالك النادي الأهلي هل يواجه المثلوثي مصير علي معلول؟
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