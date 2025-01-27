جروس يتصدى لأولى صفقات الزمالك الشتوية

لعبت في ناشئين الزمالك وأنا أهلاوي.. أول تعليق من أحمد رضا بعد انضمامه

كتب - محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، توقف مؤقت، في المفاوضات لضم أولى الصفقات الشتوية، لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع نادي مصر للمقاصة، للتعاقد مع المدافع مهند بكري، خلال الفترة الحالية بعد الإعجاب بمستواه.

ويبحث الزمالك تدعيم صفوفه على المستوى الدفاعي، خلال الفترة الحالية، بعد إصابة حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي، وغيابه عن الملاعب فترة تدعى 6 أشهر.

جروس يرفض صفقة مدافع المقاصة

ومن جانبه، رفض السويسري جروس، ضم أي لاعب في الفترة الحالية دون علمه، خاصة وأنه يبحث عن اللاعب الذي يتمتع بخبرة وجاهزية تجعله يدخل في أجواء المباريات بسرعة.

ولذلك يرفض المدير الفني السويسري ضم لاعب من الدرجة الثانية حاليا، في ظل عدم التمكن من الصبر عليه، ولم يحصل على فرصته كاملة بسبب ضغوط المباريات في البطولات المختلفة التي يشارك بها الزمالك.