خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن ركلات الجزاء بمباراة الأهلي وبيراميدز

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كتب - يوسف محمد:

علق الحكم الدولي السابق توفيق السيد، على أداء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز، في بطولة الدوري المصري أمس بقيادة محمود البنا.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "ركلات الجزاء الذي تم احتسابها في الشوط الثاني من مباراة الأهلي وبيراميدز، صحيحة بنسبة 100%".

وأضاف: "ركلة جزاء بيراميدز صحيحة، هناك تهور من محمد هاني مدافع الأهلي، على مهاجم بيراميدز إبراهيم عادل، والبنا أتخذ القرار السليم دون العودة إلى الفار".

وتابع: "ضربة الجزاء التي تم احتسابها للنادي الأهلي، صحيحة أيضًا، قبل الالتحام كان هناك مسافة تسمح للاعب بيراميدز بتفادي ارتكاب المخالفة، كون مهاجم الأهلي لعب الكرة قبل المخالفة لا تؤثر على احتساب ركلة الجزاء".

وواصل: "وقرارات طاقم التحكيم في المباراة صحيحة بشكل كبير، وأحيي محمود عاشور حكم الفيديو، بعد اتخاذه هذه القرارات الصحيحة".

واختتم السيد تصريحاته: "طاقم التحكيم قدم مباراة جيدة، على الرغم من صعوبة المباراة ولم يرتكب أي أخطاء مؤثرة على نتيجة اللقاء".

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