تعليق مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على أداء حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب - يوسف محمد:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن محمود البنا حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، قدم مباراة مميزة، مشيرًا أن البعض يحاول توجيه الرأي العام أن الأهلي يتم مجاملته من قبل الحكام.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "محمود البنا قدم من قبل ما يدل على أنه حكم مميز، ولا يمتلك أي حسابات وقدم مباراة جيدة اليوم".

وأضاف: "هناك محاولة من قبل البعض لتوجيه الرأي العام، بأن الأهلي يتم مجاملته من قبل التحكيم".

وأكمل: "البنا لم يقم باحتساب ضربة جزاء الأهلي أو حالة الطرد أيضًا، بل حكم الفار هو من قام باستدعائه، كما أنه قام باحتساب ركلة جزاء لصالح بيراميدز".

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

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