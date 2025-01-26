مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
16:00

الجونة

الدوري المصري

المصري

- -
19:00

إنبي

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

مونزا

الدوري السعودي

القادسية

- -
19:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

لعبت في ناشئين الزمالك وأنا أهلاوي.. أول تعليق من أحمد رضا بعد انضمامه إلى الأهلي

11:49 م الأحد 26 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد
  • عرض 5 صورة
    أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد
  • عرض 5 صورة
    أحمد رضا
  • عرض 5 صورة
    أحمد رضا صفقة الأهلي الجديدة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعرب أحمد رضا لاعب فريق بتروجيت المنضم حديثًا إلى النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال رضا في تصريحات، عبر قناة النادي الأهلي: "أتمنى التتويج مع النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والمساهمة بشكل يليق باسمي وباسم النادي الأهلي".

وأضاف: "لعبت في ناشئين الزمالك، لكنني أهلاوي ومن عائلة أهلاوية".

وتابع: "بدأت اللعب في وسط الملعب، ثم انتقلت للعب في مركز قلب الدفاع، بسبب وجود عجز في هذا المركز مع الفريق".

واختتم اللاعب تصريحاته: "الكابتن سيد عيد هو من أعادني للمشاركة في مركز نصف الملعب رقم 6، مرة آخرى".

وأعلن النادي الأهلي اليوم الأحد، بشكل رسمي التعاقد مع أحمد رضا بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أقرأ أيضًا:
خبير تحكيمي يكشف مفاجأة في طرد لاعب بيراميدز المثير للجدل

"كل مرة عار".. مدرب بيراميدز ينفعل بعد طرد أحمد توفيق (فيديو)

أحمد رضا صفقة الأهلي ناشئين الزمالك بتروجيت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - مصر تعلّق على مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إليها
"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟