مضحكة.. تعليق مثير للجدل من مدحت العدل على حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

جراديشار لاعب الأهلي.. ماذا قدم في مباراته الأولى ضد بيراميدز؟

كتب - يوسف محمد:

أعرب أحمد رضا لاعب فريق بتروجيت المنضم حديثًا إلى النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال رضا في تصريحات، عبر قناة النادي الأهلي: "أتمنى التتويج مع النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والمساهمة بشكل يليق باسمي وباسم النادي الأهلي".

وأضاف: "لعبت في ناشئين الزمالك، لكنني أهلاوي ومن عائلة أهلاوية".

وتابع: "بدأت اللعب في وسط الملعب، ثم انتقلت للعب في مركز قلب الدفاع، بسبب وجود عجز في هذا المركز مع الفريق".

واختتم اللاعب تصريحاته: "الكابتن سيد عيد هو من أعادني للمشاركة في مركز نصف الملعب رقم 6، مرة آخرى".

وأعلن النادي الأهلي اليوم الأحد، بشكل رسمي التعاقد مع أحمد رضا بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أقرأ أيضًا:

خبير تحكيمي يكشف مفاجأة في طرد لاعب بيراميدز المثير للجدل



"كل مرة عار".. مدرب بيراميدز ينفعل بعد طرد أحمد توفيق (فيديو)



