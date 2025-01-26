بسبب نجله.. بيراميدز يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة الأهلي

كتب - مراسل مصراوي:

شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، أزمة كبيرة بين المدير الإداري للنادي السماوي وحكم اللقاء.

وقال مصدر "لمصراوي" إن حكم تقنية الفيديو "VAR"، محمود عاشور، اصطحب نجله في مباراة الأهلي وبيراميدز.

وأوضح المصدر أن المدير الإداري لنادي بيراميدز، أحمد زاهر، دخل في مشادة مع الحكم بسبب اصطحاب نجله، مما أدى إلى دخل الشركة الأفريقية لحل الأزمة.

يُذكر أن مباراة الأهلي وبيراميدز انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على استاد القاهرة الدولي.

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