جراديشار.. ماذا قدمت صفقة الأهلي الجديدة في أول مباراة ضد بيراميدز؟
كتب - محمد عبد السلام:
شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت اليوم الأحد، مشاركة الوافد الجديد نيجك جراديشار بعد انضمامه منذ أيام قليلة.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 على استاد القاهرة الدولي، حيث نجح جراديشار في تسجيل أول أهدافه مع الفريق في الدقيقة 54.
إحصائيات جراديشار في أول مباراة مع الأهلي
دقائق:45
الأهداف:1
تسديدات:1
لمس الكرة:13
تمريرات صحيحة:7/7 (%100)
خسارة الكرة: 2
الأخطاء: 1
مبارزات أرضية:3
مبارزات هوائية:1
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