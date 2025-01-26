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جراديشار.. ماذا قدمت صفقة الأهلي الجديدة في أول مباراة ضد بيراميدز؟

11:13 م الأحد 26 يناير 2025

جراديسار

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كتب - محمد عبد السلام:

شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت اليوم الأحد، مشاركة الوافد الجديد نيجك جراديشار بعد انضمامه منذ أيام قليلة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 على استاد القاهرة الدولي، حيث نجح جراديشار في تسجيل أول أهدافه مع الفريق في الدقيقة 54.

إحصائيات جراديشار في أول مباراة مع الأهلي

دقائق:45
الأهداف:1
تسديدات:1
لمس الكرة:13
تمريرات صحيحة:7/7 (%100)
خسارة الكرة: 2
الأخطاء: 1
مبارزات أرضية:3
مبارزات هوائية:1

جراديسار صفقات الأهلي الأهلي بيراميدز
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