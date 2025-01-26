جراديشار.. ماذا قدمت صفقة الأهلي الجديدة في أول مباراة ضد بيراميدز؟

كتب - محمد عبد السلام:

شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت اليوم الأحد، مشاركة الوافد الجديد نيجك جراديشار بعد انضمامه منذ أيام قليلة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 على استاد القاهرة الدولي، حيث نجح جراديشار في تسجيل أول أهدافه مع الفريق في الدقيقة 54.

إحصائيات جراديشار في أول مباراة مع الأهلي

دقائق:45

الأهداف:1

تسديدات:1

لمس الكرة:13

تمريرات صحيحة:7/7 (%100)

خسارة الكرة: 2

الأخطاء: 1

مبارزات أرضية:3

مبارزات هوائية:1