"محدش بيتحاسب".. أحمد عيد عبد الملك يثير الجدل بمنشور عن التحكيم

مضحكة.. تعليق مثير للجدل من مدحت العدل على حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

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كتب - محمد القرش:

أثار اللاعب السابق لنادي الزمالك ومنتخب مصر، أحمد عيد عبد الملك، الجدل بمنشور عبر منصة "فيسبوك" عن التحكيم.

وكتب أحمد عيد عبر حسابه الرسمي: "هي فقرة التحكيم اتلغت من شوية كدة كدة محدش بيتحاسب والله".

وتزامن وقت المنشور مع مباراة الأهلي وبيراميدز التي شهدت العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، باحتساب ركلتي جزاء وبطاقة حمراء لأحمد توفيق لاعب الفريق السماوي.

وانتهت المباراة بتعادل المارد الأحمر مع بيراميدز إيجابيا بنتيجة 2-2 على استاد القاهرة الدولي.

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