مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
16:00

الجونة

الدوري المصري

المصري

- -
19:00

إنبي

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

مونزا

الدوري السعودي

القادسية

- -
19:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

"محدش بيتحاسب".. أحمد عيد عبد الملك يثير الجدل بمنشور عن التحكيم

10:43 م الأحد 26 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أحمد عيد عبد الملك
  • عرض 9 صورة
    أحمد عيد عبد الملك لاعب طلائع الجيش
  • عرض 9 صورة
    أحمد عيد عبد الملك
  • عرض 9 صورة
    أحمد عيد عبد الملك
  • عرض 9 صورة
    أحمد عيد عبد الملك
  • عرض 9 صورة
    أحمد عيد عبد الملك
  • عرض 9 صورة
    أحمد عيد عبد الملك
  • عرض 9 صورة
    أحمد عيد عبد الملك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أثار اللاعب السابق لنادي الزمالك ومنتخب مصر، أحمد عيد عبد الملك، الجدل بمنشور عبر منصة "فيسبوك" عن التحكيم.

وكتب أحمد عيد عبر حسابه الرسمي: "هي فقرة التحكيم اتلغت من شوية كدة كدة محدش بيتحاسب والله".

وتزامن وقت المنشور مع مباراة الأهلي وبيراميدز التي شهدت العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، باحتساب ركلتي جزاء وبطاقة حمراء لأحمد توفيق لاعب الفريق السماوي.

وانتهت المباراة بتعادل المارد الأحمر مع بيراميدز إيجابيا بنتيجة 2-2 على استاد القاهرة الدولي.

اقرأ ايضًا:

مضحكة.. تعليق مثير للجدل من مدحت العدل على حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

إبراهيم سعيد ينتقد أداء كريم نيدفيد في مباراة بيراميدز

أحمد عيد عبد الملك الزمالك الأهلي مباراة الأهلي وبيراميدز مباراة الأهلي.
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - مصر تعلّق على مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إليها
"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟