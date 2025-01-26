مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

كاب فيردي

24 31
19:00

مصر

الدوري المصري

الأهلي

2 2
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

فولهام

0 1
21:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

مضحكة.. تعليق مثير للجدل من مدحت العدل على حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

10:14 م الأحد 26 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    احتفال لاعبي نادي بيراميدز_1
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وبيراميدز 2_4
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وبيراميدز_5
  • عرض 11 صورة
    احماءات لاعبي بيراميدز_2
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور_7
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور والشناوي_6
  • عرض 11 صورة
    حسين الشحات_9
  • عرض 11 صورة
    محمود البنا_10
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز_8
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وبيراميدز 1_3
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

انتقد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، أداء محمود البنا حكم مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يد المدافع لم تلمس لاعب الأهلي، بينما تكسرت ضلوع لاعب الزمالك وأحتسب الفاول عليه".

وأضاف: "لقد أصبحنا مضحكة الاستديوهات في كل البلاد".

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم، جدلاً تحكيميًا كبيرًا، حيث قام الحكم محمود البنا، باحتساب ركلتي جزاء في اللقاء، واحدة لصالح بيراميدز والأخرى للأهلي، بالإضافة إلى طرد أحمد توفيق لاعب بيراميدز في الشوط الأول.

ويذكر أن التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز في بطولة الدوري المصري، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

أقرأ أيضًا:

خبير تحكيمي يكشف مفاجأة في طرد لاعب بيراميدز المثير للجدل

"كل مرة عار".. مدرب بيراميدز ينفعل بعد طرد أحمد توفيق (فيديو)

مدحت العدل مباراة الأهلي وبيراميدز الحكم محمود البنا الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - مصر تعلّق على مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إليها
"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟