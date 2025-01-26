جراديشار لاعب الأهلي.. ماذا قدم في مباراته الأولى ضد بيراميدز؟

كتب - يوسف محمد:

انتقد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، أداء محمود البنا حكم مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يد المدافع لم تلمس لاعب الأهلي، بينما تكسرت ضلوع لاعب الزمالك وأحتسب الفاول عليه".

وأضاف: "لقد أصبحنا مضحكة الاستديوهات في كل البلاد".

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم، جدلاً تحكيميًا كبيرًا، حيث قام الحكم محمود البنا، باحتساب ركلتي جزاء في اللقاء، واحدة لصالح بيراميدز والأخرى للأهلي، بالإضافة إلى طرد أحمد توفيق لاعب بيراميدز في الشوط الأول.

ويذكر أن التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز في بطولة الدوري المصري، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

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