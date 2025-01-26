سيراميكا كليوباترا يفوز على غزل المحلة في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على نظيره غزل المحلة بهدف دون مقابل على ملعب المحلة الكبري.

سجل هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد اللاعب فاخري لاكاي في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز رفع فريق سيراميكا كليوباترا نقاطه إلى 19 ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط ليحتل المركز الخامس عشر.