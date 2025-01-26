إبراهيم سعيد ينتقد أداء كريم نيدفيد في مباراة بيراميدز

مضحكة.. تعليق مثير للجدل من مدحت العدل على حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

جراديشار لاعب الأهلي.. ماذا قدم في مباراته الأولى ضد بيراميدز؟

كتب - محمد عبد السلام:

سخر اللاعب السابق لنادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، إبراهيم سعيد، من أداء كريم نيدفيد لاعب الأهلي في مباراة بيراميدز.

ونشر إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كريم نيدفيد متألق مع دفاع بيراميدز".

وشارك كريم نيدفيد في 72 دقيقة بمباراة المارد الأحمر والفريق السماوي على استاد القاهرة الدولي.

وانتهت المباراة التي شهدت العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، بالتعادل الإيجابي 2-2.