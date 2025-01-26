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إبراهيم سعيد ينتقد أداء كريم نيدفيد في مباراة بيراميدز

10:09 م الأحد 26 يناير 2025
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    كريم نيدفيد
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    كريم نيدفيد من تدريبات الأهلي اليوم
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    كريم نيدفيد من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا_1
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    كريم نيدفيد ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر في جلسة تصوير القميص الثالث للنادي الأهلي
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    كريم نيدفيد والدبيس
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    كهربا وكريم نيدفيد
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    كريم نيدفيد من مران الأهلي
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كتب - محمد عبد السلام:

سخر اللاعب السابق لنادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، إبراهيم سعيد، من أداء كريم نيدفيد لاعب الأهلي في مباراة بيراميدز.

ونشر إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كريم نيدفيد متألق مع دفاع بيراميدز".

وشارك كريم نيدفيد في 72 دقيقة بمباراة المارد الأحمر والفريق السماوي على استاد القاهرة الدولي.

وانتهت المباراة التي شهدت العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، بالتعادل الإيجابي 2-2.

إبراهيم سعيد كريم نيدفيد استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وبيراميدز
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