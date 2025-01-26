أهداف الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز (فيديو)



كتب - محمد الميموني:

واجه الأهلي نظيره بيراميدز اليوم الاحد 26 يناير، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بين الاهلي وبيراميدز بالتعادل الايجابي بنتيجة 2-2 على استاد القاهرة الدولي.

وجاء الهدف الاول لصالح بيراميدز في الدقيقة الـ 41 بخطأ من مدافع الأحمر رامي ربيعة في مرماه، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء بقدم مصطفي فتحي في الدقيقة الـ 51 من عمر المباراة.

وجاء الهدف الأول لصالح الأهلي عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 52، ثم سجل الهدف التعادل للأهلي جراديشار في الدقيقة 54.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز

الثاني برصيد 20 نقطة.



