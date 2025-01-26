مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

كاب فيردي

24 31
19:00

مصر

الدوري المصري

الأهلي

2 2
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

فولهام

0 0
21:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

أهداف الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز (فيديو)

10:02 م الأحد 26 يناير 2025

الأهلي وبيراميدز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - محمد الميموني:

واجه الأهلي نظيره بيراميدز اليوم الاحد 26 يناير، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بين الاهلي وبيراميدز بالتعادل الايجابي بنتيجة 2-2 على استاد القاهرة الدولي.

وجاء الهدف الاول لصالح بيراميدز في الدقيقة الـ 41 بخطأ من مدافع الأحمر رامي ربيعة في مرماه، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء بقدم مصطفي فتحي في الدقيقة الـ 51 من عمر المباراة.

وجاء الهدف الأول لصالح الأهلي عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 52، ثم سجل الهدف التعادل للأهلي جراديشار في الدقيقة 54.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز
الثاني برصيد 20 نقطة.


الأهلي وبيراميدز الأهلي بيراميدز الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسبب أسئلة التحكيم.. تفاصيل إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز

إعلان

إعلان

"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟