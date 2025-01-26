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ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبيراميدز

09:55 م الأحد 26 يناير 2025

الأهلي وبيراميدز

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كتب - محمد عبد السلام:

بدأت مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد، حيث أقيمت 4 مواجهات نارية.

وتعادل الأهلي مع منافسه بيراميدز بنتيجة 2-2، بينما فاز الاتحاد السكندري على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز - 21 نقطة

2- الأهلي - 20 نقطة

3- سيراميكا كليوباترا - 19 نقطة

4- الزمالك - 17 نقطة

5- المصري - 15 نقطة

6- البنك الأهلي - 14 نقطة

7- زد - 13 نقطة

8- بتروجيت - 13 نقطة

9- الاتحاد السكندري - 13 نقطة

10- الإسماعيلي - 12 نقطة

11- فاركو - 12 نقطة

12- طلائع الجيش - 12 نقطة

13- حرس الحدود - 9 نقاط

14- سموحة - 8 نقاط

15- غزل المحلة - 8 نقاط

16- إنبي - 7 نقاط

17- مودرن سبورت - 7 نقاط

18- الجونة - 6 نقاط

الأهلي بيراميدز الدوري المصري جدول ترتيب الدوري المصري ترتيب الدوري المصري 2025
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