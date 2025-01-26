ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبيراميدز
كتب - محمد عبد السلام:
بدأت مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد، حيث أقيمت 4 مواجهات نارية.
وتعادل الأهلي مع منافسه بيراميدز بنتيجة 2-2، بينما فاز الاتحاد السكندري على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف.
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
1- بيراميدز - 21 نقطة
2- الأهلي - 20 نقطة
3- سيراميكا كليوباترا - 19 نقطة
4- الزمالك - 17 نقطة
5- المصري - 15 نقطة
6- البنك الأهلي - 14 نقطة
7- زد - 13 نقطة
8- بتروجيت - 13 نقطة
9- الاتحاد السكندري - 13 نقطة
10- الإسماعيلي - 12 نقطة
11- فاركو - 12 نقطة
12- طلائع الجيش - 12 نقطة
13- حرس الحدود - 9 نقاط
14- سموحة - 8 نقاط
15- غزل المحلة - 8 نقاط
16- إنبي - 7 نقاط
17- مودرن سبورت - 7 نقاط
18- الجونة - 6 نقاط
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