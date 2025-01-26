فضيحة.. ميدو يوجه انتقادات قوية ضد حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب - يوسف محمد:

وجه أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، انتقادات قوية إلى الحكم محمود البنا حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا: "فضيحة تحكيمية جديدة، وللأسف أصبحت معتادة لصالح فريق واحد والمستفيد هو النادي الأهلي فقط".

وأضاف: "إسناد المباراة لحكم تحوم حوله الشبهات، ومجامل دائم للأهلي هو تحدي كبير لجميع الأندية المصرية وليس تحدي لبيراميدز فقط".

وتابع: "اللي بيحصل السنه دي كشف المستور واللغة السائدة بقت هو كده، اللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط".

واختتم ميدو: "مبروك على المسؤولين نجحتوا ببراعة في أنكم تضحكوا الناس علينا وإنكم تخلو جيل جديد معظمه لا يتابع الدوري المصري من الأساس لمعرفتهم بكم المجاملات الفجة، وظلم جميع الفرق لصالح فريق واحد فقط، ألف مبروك".

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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