كتب - محمد القرش:

تعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح رامي ربيعة أهداف المباراة بهدف ذاني في مرماه، ثم سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني للفريق السماوي، وبعدها بدقيقة قصل رامي ربيعة النتيجة، ليسجل الوافد الجديد جراديشار هدف التعادل في الدقيقة 54.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع بيراميدز

ومن المقرر أن يلاقي المارد الأحمر نظيره مودرن سبورت يوم الأحد المقبل 2 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

ويحتل النادي الأهلي وصافة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر بيراميدز.

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