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جماهير الأهلي توجه رسالة إلى اللاعبين خلال مباراة بيراميدز

09:13 م الأحد 26 يناير 2025

جماهير النادي الأهلي

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كتب - يوسف محمد:

وجهت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ملعب ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة فريقها أمام بيراميدز، رسالة إلى لاعبي الفريق خلال المباراة.

ورفعت جماهير الأهلي المتواجدة في المدرجات، لافتة كتب عليها: "روح الأهلي الأسطورة".

ويلاقي الأهلي حاليًا نظيره بيراميدز، في إطار منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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جماهير النادي الأهلي ستاد القاهرة الدولي ماتش الاهلي و بيراميدز بيراميدز الأهلي
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