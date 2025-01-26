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مارسيل كولر يحيي جماهير الأهلي خلال مباراة بيراميدز

08:47 م الأحد 26 يناير 2025

السويسري مارسيل كولر

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كتب - يوسف محمد:

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على تحية جماهير الفريق المتواجدة في مدرجات ملعب "ستاد القاهرة"، لدعم الفريق خلال مواجهة بيراميدز في الدوري.

وقام كولر بالذهاب إلى الجماهير وتبادل معهم التحية، كما رددت الجماهير اسم مارسيل كولر، أكثر من مرة قبل بداية المباراة.

ويلاقي الأهلي حاليًا نظيره بيراميدز، في إطار منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء وهو في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، فيما يأتي النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

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مارسيل كولر الأهلي بيراميدز
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