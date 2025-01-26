تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباريات البطولات المختلفة
تتصدر قناة أون تايم سبورت حديث الوسط الرياضي العربي، وذلك بعد حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم لكرة اليد.
تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي النايل سات:
القمر الصناعي هو: النايل سات
التردد الخاص بالقناة هو: 11861.
معدل الترميز هو: 27500.
معدل الاستقطاب : عمودي.
معامل تصحيح الخطأ الخاص القناة هو: 5/6.
جودة صورة القناة هو: HD.
تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي عرب سات:
القمر الصناعي هو: عرب سات
تردد القناة هو: 12379.
معدل الترميز الخاص القناة هو: 27500.
معدل الاستقطاب : أفقي.
معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
جودة صورة القناة: HD.
تردد قناة اون تايم سبورت 2 على النايل سات
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة هو: 11861.
معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: رأسي.
معدل الترميز : 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
جودة الصورة الخاص القناة هي: HD.
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