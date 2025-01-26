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تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباريات البطولات المختلفة

08:43 م الأحد 26 يناير 2025

تردد قناة اون تايم سبورت

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تتصدر قناة أون تايم سبورت حديث الوسط الرياضي العربي، وذلك بعد حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم لكرة اليد.


تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي النايل سات:
القمر الصناعي هو: النايل سات
التردد الخاص بالقناة هو: 11861.
معدل الترميز هو: 27500.
معدل الاستقطاب : عمودي.
معامل تصحيح الخطأ الخاص القناة هو: 5/6.
جودة صورة القناة هو: HD.


تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي هو: عرب سات
تردد القناة هو: 12379.
معدل الترميز الخاص القناة هو: 27500.
معدل الاستقطاب : أفقي.
معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
جودة صورة القناة: HD.


تردد قناة اون تايم سبورت 2 على النايل سات
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة هو: 11861.
معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: رأسي.
معدل الترميز : 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
جودة الصورة الخاص القناة هي: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت أون تايم سبورت ترددات القنوات
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