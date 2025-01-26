تتصدر قناة أون تايم سبورت حديث الوسط الرياضي العربي، وذلك بعد حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم لكرة اليد.



تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي النايل سات:

القمر الصناعي هو: النايل سات

التردد الخاص بالقناة هو: 11861.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص القناة هو: 5/6.

جودة صورة القناة هو: HD.



تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي هو: عرب سات

تردد القناة هو: 12379.

معدل الترميز الخاص القناة هو: 27500.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة صورة القناة: HD.



تردد قناة اون تايم سبورت 2 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة هو: 11861.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: رأسي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة الصورة الخاص القناة هي: HD.