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خبير تحكيمي يكشف مفاجأة في طرد لاعب بيراميدز المثير للجدل

08:18 م الأحد 26 يناير 2025
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كتب - يوسف محمد:

كشف الخبير التحكيمي توفيق السيد، مدى صحة طرد أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز، خلال مباراة الفريق أمام الأهلي ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "طرد أحمد توفيق لاعب بيراميدز مستحق، بسبب استخدام المرفق ضد لاعب الأهلي، التدخل كان فيه قوة من لاعب بيراميدز".

وأضاف: "هناك نص في القانون، يؤكد أن استخدام المرفق يساوي كرت أحمر مباشرة للاعب الذي ارتكب المخالفة".

وكان الحكم محمود البنا، أشهر البطاقة الحمراء في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، بعد تدخل على اللاعب كريم الدبيس.

ويلاقي الأهلي حاليًا نظيره بيراميدز، في إطار منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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الأهلي وبيراميدز مباراة الأهلي وبيراميدز النادي الأهلي أحمد توفيق
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