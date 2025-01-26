مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

كاب فيردي

23 29
19:00

مصر

الدوري المصري

الأهلي

2 2
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

1 1
18:30

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

الاتحاد السكندري يفوز على الإسماعيلي في الدوري المصري

08:02 م الأحد 26 يناير 2025

خلال مباراة الاتحاد والاسماعيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي التي أقيمت اليوم الأحد 26 يناير، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وحقق سيد البلد الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة هدف دون مقابل على ملعب الإسكندرية.

وسجل هدف الاتحاد السكندري الوحيد في المباراة اللاعب شكري نجيب في الدقيقة 30.

وبهذا الفوز رفع الاتحاد نقاطه إلى 13 نقطة ليحتل المركز التاسع بجدول الترتيب ، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 12 نقطة في المركز العاشر.

مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي الدوري المصري الإسماعيلي الاتحاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خبير تحكيمي يكشف مفاجأة في طرد لاعب بيراميدز المثير للجدل

إعلان

إعلان

"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟