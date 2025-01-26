الاتحاد السكندري يفوز على الإسماعيلي في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي التي أقيمت اليوم الأحد 26 يناير، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وحقق سيد البلد الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة هدف دون مقابل على ملعب الإسكندرية.

وسجل هدف الاتحاد السكندري الوحيد في المباراة اللاعب شكري نجيب في الدقيقة 30.

وبهذا الفوز رفع الاتحاد نقاطه إلى 13 نقطة ليحتل المركز التاسع بجدول الترتيب ، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 12 نقطة في المركز العاشر.