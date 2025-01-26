رامي ربيعة يسجل هدفا ذاتيا في مرمى الأهلي بمباراة بيراميدز (فيديو)

نجم الأهلي السابق يعلق على التشكيل ومشاركة العش ضد بيراميدز

تقام الآن مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم بيراميدز على الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول على استاد القاهرة الدولي.

وشهدت الدقيقة 18 تسجيل رامي ربيعة هدفا ذاتيا في مرمى محمد الشناوي، ليعطي التقدم للفريق الساماوي.

وبهذا التقدم، يعزز بيراميدز صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، متفوقا على الأهلي صاحب الـ19 نقطة.

جوووووول.. بالنيران الصديقة رامي ربيعة يسجل الهدف الأول لبيراميدز بالخطأ في مرماه 🔥⚽ pic.twitter.com/n5jmZT83Rc — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 26, 2025

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نجم الأهلي السابق يعلق على التشكيل ومشاركة العش ضد بيراميدز