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رامي ربيعة يسجل هدفا ذاتيا في مرمى الأهلي بمباراة بيراميدز (فيديو)

07:54 م الأحد 26 يناير 2025
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    رامي ربيعة لاعب الأهلي
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري_1
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    رامي ربيعة من تدريبات الأهلي اليوم
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا_1
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تقام الآن مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم بيراميدز على الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول على استاد القاهرة الدولي.

وشهدت الدقيقة 18 تسجيل رامي ربيعة هدفا ذاتيا في مرمى محمد الشناوي، ليعطي التقدم للفريق الساماوي.

وبهذا التقدم، يعزز بيراميدز صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، متفوقا على الأهلي صاحب الـ19 نقطة.

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