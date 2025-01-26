نجم الأهلي السابق يعلق على التشكيل ومشاركة العش ضد بيراميدز

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مشاركة مصطفى العش بشكل أساسي مع الأهلي أمام بيراميدز اليوم، ليست غريبة على الرغم من انضمامه إلى الفريق منذ أيام قليلة.

وقال أبو الدهب في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة بيراميدز والأهلي مباراة صعبة وقوية للغاية، باتت واحدة من مباريات قمة الدوري المصري".

وأضاف: "مشاركة مصطفى العش اليوم على الرغم من صعوبة المباراة، أمر طبيعي، خاصة وأنه ليس غريب على الدوري المصري".

واختتم أبو الدهب تصريحاته: "مصطفى العش لعب مع زد أمام بيراميدز الأسبوع الماضي، قبل الانتقال للأهلي، هو لاعب مميز وإن شاء يكون عند حسن ظن الجماهير".

ويلاقي الأهلي حاليًا نظيره بيراميدز، في إطار منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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