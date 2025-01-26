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سلام بالأحضان.. شريف إكرامي مع الشناوي وشوبير (فيديو)

07:22 م الأحد 26 يناير 2025
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    أفراد عائلة إكرامي حارس الأهلي (24)
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    شريف إكرامي لاعب بيراميدز
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    شريف إكرامي
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي
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كتب - محمد القرش:

تصوير - عمر سلامة:

يلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز في مواجهة خاصة بالجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد إحماءات الفريقين لفتة طيبة من شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز مع زملائه السابقين في الأهلي.

ورصدت عدسة "مصراوي" المتواجدة في استاد القاهرة الدولي، إكرام وهو يذهب إلى الثنائي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ويعانقهما ثم يذهب للسلام على ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، متفوقا على الأهلي الوصيف صاحب الـ 19 نقطة.

ملشاهدة مقطع فيديو إكرامي مع الشناوي وشوبير.. اضغط هنا

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