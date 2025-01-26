برينتفورد يتفوق على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة كريستال بالاس و برينتفورد التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح برينتفورد في الفوز على نظيره كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف على ملعب سيلهرست بارك.

سجل هدفي برينتفورد كلا من، برايان مبيومو من ركلة جزاء في الدقيقة 66، وكيفن شادي في الدقيقة 80.

وسجل هدف كريستال بالاس الوحيد اللاعب رومان ايسي في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز رفع برينتفورد نقاطه إلى 31 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 27 في المركز الثاني عشر.