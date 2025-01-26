التعادل الإيجابي يحسم مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

نجم الأهلي السابق يعلق على التشكيل ومشاركة العش ضد بيراميدز

متابعة - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده إلى النقطة رقم 21 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما رفع الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 20 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - العش - ياسر إبراهيم.

خط الوسط: مروان عطية - كريم وليد - أكرم توفيق.

خط الهجوم: الدبيس -إمام عاشور - حسين الشحات.

وجاء تشكيل بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: توقف المباراة لعلاج حسين الشحات.

الدقيقة 9: تسديدة من كريم الدبيس تصطدم بدفاع بيراميدز.

الدقيقة 13: ركلة ركنية لصالح بيراميدز تنفذ داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع يبعدها.

الدقيقة 19: رامي ربيعة يسجل الهدف الأول لبيراميدز بالخطأ في مرماه.

الدقيقة 26: فرصة خطيرة لصالح بيراميدز يبعدها دفاع الأهلي.

الدقيقة 33: خطأ لصالح بيراميدز في منتصف الملعب.

الدقيقة 36: فرصة خطيرة لصالح الأهلي بعد مراوغة حسين الشحات للاعب بيراميدز ويقوم بتسديد الكرة، يتصدى لها أحمد الشناوي.

الدقيقة 41: حكم اللقاء يشهر بطاقة حمراء في وجه أحمد توفيق لاعب بيراميدز، بعد تدخل قوي على كريم الدبيس لاعب الأهلي.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 7+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني:

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء لصالح بيراميدز.

الدقيقة 51: مصطفى فتحي يسجل الهدف الثاني لبيراميدز من علامة الجزاء.

الدقيقة 52: رامي ربيعة يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي.

الدقيقة 54: جراديشار يحرز هدف التعادل لصالح النادي الأهلي في مرمى بيراميدز.

الدقيقة 64: خطأ لصالح الأهليث في منتصف الملعب.

الدقيقة 72: رأسية من رامي ربيعة يتصدى لها أحمد الشناوي.

الدقيقة 77: تسديدة من عمر كمال عبد الواحد تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 86: تسديدة من إمام عاشور يتصدى لها أحمد الشناوي.

الدقيقة 88: حكم اللقاء يحتسب ركلة لصالح النادي الأهلي.

الدقيقة 90: إمام عاشور يهدر ركلة الجزاء.

الدقيقة 8+90: حكم اللقاء يطلق صافرة نهاية المباراة.