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لحظة بلحظة.. الأهلي ضد بيراميدز.. تشكيل الفريقين

06:13 م الأحد 26 يناير 2025
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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز اليوم، في إطار منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري.

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - العش - ياسر إبراهيم.

خط الوسط: مروان عطية - كريم وليد - أكرم توفيق.

خط الهجوم: الدبيس -إمام عاشور - حسين الشحات.

وجاء تشكيل بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل.

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