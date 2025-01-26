مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

مصر

الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
16:00

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"ثلاثي هجومي".. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري

06:04 م الأحد 26 يناير 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة بيراميدز
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (1)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (5)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (2)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (4)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (8)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (7)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (10)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز (1)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز (2)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز (3)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز ضد ساجرادا (3)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز ضد ساجرادا (4)
  • عرض 16 صورة
    مباراة بيراميدز والترجي (3)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل.

وعلى مقاعد البدلاء، "شريف إكرامي، محمود مرعي، مهند لاشين، عبد الرحمن مجدي، كريم حافظ، صديق إيجولا، يوسف أوباما، طارق علاء ومحمد الشيبي".

ويدخل بيراميدز اللقاء، وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 9 مباريات، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة من نفس عدد المباريات.

بيراميدز الأهلي وبيراميدز مباراة الأهلي وبيراميدز موعد مباراة الأهلي وبيراميدز الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لحظة بلحظة.. الأهلي ضد بيراميدز.. تشكيل الفريقين

إعلان

إعلان

"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟