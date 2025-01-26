"ثلاثي هجومي".. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري

كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل.

وعلى مقاعد البدلاء، "شريف إكرامي، محمود مرعي، مهند لاشين، عبد الرحمن مجدي، كريم حافظ، صديق إيجولا، يوسف أوباما، طارق علاء ومحمد الشيبي".

ويدخل بيراميدز اللقاء، وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 9 مباريات، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة من نفس عدد المباريات.