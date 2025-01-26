مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

كتب - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز، والذي شهد تواجد مصطفى العش الوافد الجديد في مركز الظهير الأيسر.

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - العش - ياسر إبراهيم.

خط الوسط: مروان عطية - كريم وليد - أكرم توفيق.

خط الهجوم: الدبيس -إمام عاشور - حسين الشحات.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير - عمر كمال - نيتس جراديشار - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - محمد عبد الله - حمزه عبد الكريم.

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