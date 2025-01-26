لاعب الأهلي يواجه نفس الفريق مرتين خلال 5 أيام.. ما القصة؟

كتب - محمد القرش:

يشهد الدوري المصري الممتاز واقعة فريدة من نوعها، عندما يلاقي نادي الأهلي نظيره بيراميدز اليوم الأحد.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدافع المصري، مصطفى العش، قادما من زد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وكان مصطفى العش في تشكيل نادي زد الأساسي في مواجهة بيراميدز يوم الأربعاء الماضي الموافق 22 يناير.

وبعد انضمامه للأهلي، دخل العش قائمة المارد الأحمر لمواجهة نفس الفريق بيراميدز اليوم 26 يناير.

وكانت قد انتهت مباراة زد وبيراميدز، بفوز الأخير بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يقام لقاء القمة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي.

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