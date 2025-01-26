الزمالك يتخذ أولي خطوات التخلص من ميشالاك

كتب- محمد خيري:

قام نادي الزمالك، بإرسال خطابا رسميا لنادي أحد السعودي، من أجل فسخ إعارة البولندي كونراد ميشالاك خلال الفترة الحالية.

وتعاقد نادي الزمالك مع ميشالاك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن هناك استقرارا حاليا على عدم استمرار اللاعب البولندي، وفقا لرؤية السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، الذي يرى أن مستوى اللاعب لا يفيد الزمالك حاليا.

وأوضح المصدر، أن النادي ينتظر رد أحد السعودي، من أجل التفاوض مع اللاعب من أجل التنازل عن جزء من مستحقاته المتبقية للرحيل بشكل رسمي.

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