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قرار عاجل من بيراميدز باستبعاد رمضان صبحي من مواجهة الأهلي

03:46 م الأحد 26 يناير 2025

رمضان صبحي

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كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش استبعاد رمضان صبحي من قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في السابعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

ووفقا للمركز الإعلامي لنادي بيرميدز أنه في نهاية مران الأمس شعر رمضان صبحي ببعض الآلام وخضع لأشعة أثبتت معاناته من شد في العضلة الخلفية وبالتالي تقرر استبعاده من معسكر المباراة.

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