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كم مرة فاز بيراميدز على الأهلي؟

02:26 م الأحد 26 يناير 2025
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    بيراميدز والأهلي
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    الأهلي و بيراميدز
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    الأهلي بيراميدز رمضان صبحي
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كتب- محمد عبدالهادي:

بيراميدز والأهلي يتجدد اللقاء بينهما اليوم الأحد عند السابعة مساءً على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ترتيب بيراميدز والأهلي في الدوري

ويتصدر فريق بيراميدز قبل المباراة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي أقرب ملاحقيه.

كم مرة فاز بيراميدز على الأهلي؟

بيراميدز والأهلي التقيا من قبل 16 مباراة منذ تغيير اسم النادي من الأسيوطي لبيراميدز إذ تتسم مبارياتهما بالندية.

وفاز بيراميدز بـ 5 مباريات أمام الأهلي مقابل 8 انتصارات للاعبي القلعة الحمراء، فيما ساد التعادل 3 مباريات.

القيمة التسويقية للأهلي وبيراميدز

يضم فريقا بيارميدز والأهلي العديد من اللاعبين المحليين والمحترفين الدوليين، لذلك ترتفع قيمتهما التسويقية، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

-القيمة التسويقية للأهلي تصل إلى 29.58 مليون يورو، إذ يُعد إمام عاشور أعلى لاعبي المارد الأحمر من حيث القيمة التسويقية بقيمة وصلت إلى 3 مليون يورو.

- القيمة التسويقية لبيراميدز تصل إلى 21.55 مليون يورو، إذ يُعد إبراهيم عادل اللاعب الأعلى قيمة تسويقية في بيراميدز، بقيمة وصلت إلى 2 مليون يورو.

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تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

الأهلي ضد بيراميدز موعد مباراة الأهلي وبيراميدز ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري عدد مرات فوز بيراميدز على الأهلي
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