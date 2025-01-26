145 مباراة.. أرقام وإحصائيات مارسيل كولر مع الأهلي قبل مباراة بيراميدز

كتب- محمد عبدالهادي:

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين فريقي الأهلي ونظيره بيراميدز، باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة

وتُقام المباراة عند السابعة من مساء اليوم في قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري؛ إذ ستُنقل عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق مؤمن حسن.

ويبحث المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، تحقيق الفوز وخطف الثلاثة نقاط لاعتلاء قمة الدوري، حيث يحتل الفريق الوصافة برصيد 19 نقطة، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

تولى المدرب السويسري مارسيل كولر القيادة الفنية للنادي الأهلي في 9 سبتمبر 2022؛ إذ قاد الفريق في 145 مباراة.

وفاز كولر مع الأهلي فى 100 لقاء وتعادل فى 28 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 267 هدف وتلقت شباكهم 88 هدفًأ، وخرج بشباك نظيفة في 81 مباراة.

أكبر فوز حققه الأهلي تحت قيادة كولر كان أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة تلقاها كولر كانت أمام ماميلودي صن داونز (5-2).

بطولات كولر من الأهلي

نجح مارسيل كولر في التتويج مع النادي الأهلى بـ11 بطولة هى: السوبر المحلي "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودوري أبطال أفريقيا "مرتين"، والدوري الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادى مرة.

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