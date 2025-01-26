تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

كتب- محمد خيري:

عشاق كرة المصرية، على موعد اليوم الأحد مع مباراة قمة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بين الأهلي وبيراميدز.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

يبحث كلا الفريقين، خلال مباراة اليوم عن تحقيق نتيجة إيجابية، لحسم الصدارة مبكرا، حيث يحتل بيراميدز الصدارة برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

تردد القناة الناقلة مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنقل مباراة الأهلي وبيراميدز، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

التردد الحديث: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصويب الخطأ: 6/5.

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