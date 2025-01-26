مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

مصر

الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
16:00

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

لاعب بيراميدز السابق: هشجع الأهلي

01:16 م الأحد 26 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    من مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    من مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز السابق، ميوله التشجيعية خلال مباراة الأهلي أمام بيراميدز المقرر لها اليوم.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز، في السابعة مساء اليوم الأحد في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وقال أحمد فتحي في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة أون تايم سبورتس: "مباراة الأهلي وبيراميدز، ماتش ديما صعب على الفريقين، وأنا أحب اتفرج على مباراة حلوة، والأفضل هو من يحقق الفوز".

أضاف: "طبعا هشجع الأهلي في المباراة، وأنا مشجع للأهلي من صغري، وهذا لا يقلل من فترة لعبي لصفوف بيراميدز، لكني ميولي أهلاوية".

جدير بالذكر، أن أحمد فتحي بدأ مشواره الكروي مع فريق الإسماعيلي، وبعدها انتقل للنادي الأهلي، وحقق معه العديد من البطولات، قبل انتقاله لبيراميدز، وبعدها أعلن الاعتزال.

اقرأ أيضا:

"صراع الصدارة".. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

الأهلي بيراميدز أخبار الأهلي نادي بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟
ترامب يعلن خطة "تطهير غزة" ويدعو مصر والأردن لاستقبال سكان من القطاع