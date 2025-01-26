لاعب بيراميدز السابق: هشجع الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز السابق، ميوله التشجيعية خلال مباراة الأهلي أمام بيراميدز المقرر لها اليوم.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز، في السابعة مساء اليوم الأحد في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وقال أحمد فتحي في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة أون تايم سبورتس: "مباراة الأهلي وبيراميدز، ماتش ديما صعب على الفريقين، وأنا أحب اتفرج على مباراة حلوة، والأفضل هو من يحقق الفوز".

أضاف: "طبعا هشجع الأهلي في المباراة، وأنا مشجع للأهلي من صغري، وهذا لا يقلل من فترة لعبي لصفوف بيراميدز، لكني ميولي أهلاوية".

جدير بالذكر، أن أحمد فتحي بدأ مشواره الكروي مع فريق الإسماعيلي، وبعدها انتقل للنادي الأهلي، وحقق معه العديد من البطولات، قبل انتقاله لبيراميدز، وبعدها أعلن الاعتزال.

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