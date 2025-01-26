أبرز 10 معلومات عن قمة الأهلي وبيراميدز

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يحتضن صدام كروي من العيار الثقيل، يجمع بين فريقي الأهلي وبيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة

وتُقام المباراة عند السابعة من مساء اليوم في قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري؛ إذ ستُنقل عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق مؤمن حسن.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الصدام المرتقب كالتالي:

يتفوق النادي الأهلي في القيمة التسويقية؛ إذ تصل إلى 28.53 مليون يورو، بينما تأتي القيمة التسويقية لفريق بيراميدز 21.55 مليون يورو.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

سبق وأن ألتقى الأهلي وبيراميدز من قبل في 21 مباراة بواقع 16 مباراة في الدوري و4 مباريات بكأس مصر.

فاز الأهلي على بيراميدز في 11 مباراة، بينما فاز الفريق السماوي في 6 مباريات وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل، فيما سجل الأهلى 27 هدفاً وسجل بيراميدز 17 هدفا.

آخر ظهور للأهلي في الدوري تعادل مع فاركو بنتيجة 1-1، بينما أخر ظهور لبيراميدز فاز على زد إف سي بنتيجة 1-0.

لعب النادي الأهلى تحت قيادة مدربه مارسيل كولر 145 مباراة فاز فى 100 لقاء وتعادل فى 28 مباراة، وتلقى 17 هزيمة.

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بينما يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 20 نقطة.

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد المهمة التحكيمية لمباراة الأهلي وبيراميدز للحكم محمود البنا.

محمود البنا سبق وأدار 50 مباراة للنادي الأهلي، فاز الأحمر في 38 لقاء وتعادل 8 وخسر 4.

محمود البنا أدار لبيراميدز 14 مباراة، فاز 7 وتعادل في 6 وخسر معه لقاء وحيد.

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