"الحسم في التجمع".. مصراوي يكشف تفاصيل اقتراب الأهلي من صفقة جديدة

كتب- مصراوي:

اقترب الأهلي من حسم التعاقد مع أحمد رضا لاعب وسط فريق بتروجيت لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر لـ "مصراوي" إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سيعقد جلسة اليوم في مقر إدارة شركة بتروجيت في التجمع الخامس لحسم الصفقة.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الأهلي اتفق مع اللاعب على البنود الشخصية والمقابل المادي الذي سيتقاضاه خلال 4 سنوات ونصف مدة العقد.

ويبلغ أحمد رضا من العمر 24 عاما ويشغل مركز الوسط المدافع وقلب الدفاع وسبق وأن لعب في ناشئين نادي الزمالك.

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