مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

مصر

الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 0
16:00

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"الحسم في التجمع".. مصراوي يكشف تفاصيل اقتراب الأهلي من صفقة جديدة

11:52 ص الأحد 26 يناير 2025

النادي الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصراوي:

اقترب الأهلي من حسم التعاقد مع أحمد رضا لاعب وسط فريق بتروجيت لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر لـ "مصراوي" إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سيعقد جلسة اليوم في مقر إدارة شركة بتروجيت في التجمع الخامس لحسم الصفقة.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الأهلي اتفق مع اللاعب على البنود الشخصية والمقابل المادي الذي سيتقاضاه خلال 4 سنوات ونصف مدة العقد.

ويبلغ أحمد رضا من العمر 24 عاما ويشغل مركز الوسط المدافع وقلب الدفاع وسبق وأن لعب في ناشئين نادي الزمالك.

اقرأ أيضا:

"صراع الصدارة".. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

الأهلي صفقات الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي أحمد ربيع لاعب بتروجت احمد رضا لاعب بتروجيت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أبرز 10 معلومات عن قمة الأهلي وبيراميدز

إعلان

إعلان

"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟