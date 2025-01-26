مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم

كتب- محمد خيري:

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره كاب فيردي، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم 2025، على صالة زغرب أرينا.

وتنطلق مباراة منتخب مصر وكاب فيردي في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي، برصيد 6 نقاط، خلف منتخب كرواتيا المتصدر، ومتفوقًا على أيسلندا، وذلك بسبب نتائج المواجهات المباشرة بين المنتخبات الثلاثة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

وتنقل أحداث مباراة منتخب مصر وكاب فيردي في بطولة العالم لكرة اليد، على قناة "أون تايم سبورتس 2"، بالإضافة لشبكة قنوات الكأس القطرية، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويكفي منتخب مصر الفوز في لقاء اليوم أمام كاب فيردي، من أجل ضمان تأهله رسميًا لربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، في انتظار نتائج منافسيه كرواتيا وأيسلندا، لتحديد مركزه، وهوية منافسه في الدور المقبل.

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