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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

منتخب مصر لكرة اليد على موعد مع مباراة هامة عند السابعة من مساء اليوم الأحد أمام نظيره كاب فيردي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة العالم لكرة اليد.

ترتيب منتخب مصر ببطولة العالم لكرة اليد

فرص منتخب مصر لكرة اليد في يده؛ إذ يحتل يحتل قبل مباراة كاب فيردي المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بالتساوي مع منتخب كرواتيا المتصدر.

ويأتي بعدهما منتخب أيسلندا في المركز الثالث بالرصيد ذاته 6 نقاط .

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وكاب فيردي ببطولة العالم لكرة اليد

وتُنقل مباراة مصر وكاب فيردي ببطولة العالم لكرة اليد على قناة أون تايم سبورتس 2.

موعد مباراة أيسلندا والأرجنتين في بطولة العالم لكرة اليد

منتخب أيسلندا سيلتقي نظيره الأرجنتيني عند الرابعة والنصف عصر اليوم؛ إذ يحتاج إلى الفوز للإبقاء على فرصه في التأهل؛ انتظارًا لنتيجة مباراتي كرواتيا ومصر.

موعد مباراة كرواتيا وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد

وتُختتم منافسات اليوم بمواجهة عند التاسعة والنصف بين منتخبي كرواتيا وسلوفينيا.

وهنا حال فوز منتخب كرواتيا بالمباراة يتأهل مباشرة كأول مجموعة إلى دور ربع نهائي بطولة الالم لكرة اليد.

فرص مصر في التأهل لربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

فرص منتخب مصر لكرة اليد في التأهل أيضًا حال فوز منتخب كرواتيا بمباراته موجودة إذا أن الفوز على منتخب كاب فيردي يُعني التأهل مباشرة إلى دور ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

فرص منتخب مصر لكرة اليد في التأهل لربع نهائي بطولة العالم ستظل موجودة أيضًا حال التعادل ولكن تتوقف على تعادل منتخب أيسلندا مع الأرجنتين أو خسارة منتخب كرواتيا أمام سلوفينيا

فرص منتخب مصر لكرة اليد في التأهل لربع نهائي بطولة العالم ستظل موجودة أيضًا حال الخسارة ولكن لابد من خسارة منتخب أيسلندا أمام الأرجنتين.

نظام التأهل إلى دور ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

تُقسم المنتخبات في الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد إلى 4 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة على أن يتأهل عن كل مجموعة المنتخب المتصدر والوصيف إلى ربع نهائي بطولة العالم لليد.

منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد تأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد بالعلامة الكاملة في الدور التمهيدي؛ إذ فاز بالثلاث مباريات.

منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم استهل مشواره بالفوز على الأرجنتين بنتيجة (39-25) ثم فاز على منتخب البحرين بنتيجة (35-24) قبل الفوز على منتخب كرواتيا (28-24).

وخسر منتخب مصر مباراته الأولى في الدور الرئيسي على يد نظيره الأيسلندي بنتيجة (27-24) قبل أن يفوز في مباراة الجولة الثانية بالدور الرئيسي على نظيره السلوفيني بنتيجة (26-25).

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