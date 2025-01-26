"اللعب للأهلي شرف واحتسب الإهانة عند الله".. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة نارية للجماهير

كتب- محمد خيري:

أبدى محمد أشرف "روقا" نجم وسط ملعب الزمالك السابق وحرس الحدود الحالي، حزنه الشديد لرحيله عن القلعة البيضاء بشكل مفاجئ رغم مشاركته مع الفريق بشكل أساسي ورضاه التام عن رحلته مع الفريق الأبيض رغم الانتقادات التي وجهت له.

وقال روقا، خلال تصريحات لبرنامج VIP الذي يقدمه الإعلامي أحمد المصري عبر إذاعة راديو أون سبورت أن وجوده داخل نادي الزمالك يعد شرف كبير وأنه ما زال على تواصل مع لاعبي الفارس الأبيض رغم رحيله عن صفوف الفريق كما أبدى حزنه لإصابة زميله التونسي السابق حمزة المثلوثي.

وأضاف أن نجم الزمالك أحمد سيد "زيزو" أصبح رمزا للنادي وأن فكرة رحيله عن الأبيض ستكون صعبة على الفريق والجمهور لكن اللاعب هو صاحب القرار الأول والأخير في البقاء أو الرحيل.

وأكمل أن فترة لعبه تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تعد الفترة الأفضل له مع الفريق،، لكن جمهور الزمالك ظلمني كثيراً واحتسبت إهانتهم لي ولأسرتي التي أرفضها عند الله.

وأتم تصريحاته أن لعبه للأهلي في بداية مشواره شرف كبير وأن لعبه للزمالك كان برغبته وأن منتقديه خلال فترة تواجده في الزمالك لأنه من ناشئي الأهلي هم من يمتدحون الآن ناصر ماهر وأحمد حمدي لاعبي الفريق الحاليين وأحد أبناء القلعة الحمراء السابقين.

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