موقف إبراهيم عادل.. مفاجأة غير متوقعة في التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلي

كتب- مصراوي:

يستعد الفريق الأول لنادي بيراميدز، لمواجهة الأهلي، في السابعة مساء اليوم، بالجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، اللمسات النهائية على خطة الفريق السماوي، المناسبة لمواجهة الأهلي، خلال المران الختامي أمس السبت.

ووفقا للمران الأخير، ظهر اعتماد المدير الفني الكرواتي، على وجود صديق اوجولا في التشكيل الأساسي بخط الهجوم، بدلا من إبراهيم عادل، رغم مشاركته في مباراة زد الأخيرة بالدوري.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مصطفى فتحي - صديق أوجولا.

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