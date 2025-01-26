"هؤلاء دمروا الزمالك".. ميدو يطلق تصريحات نارية ويكشف موقف زيزو

كتب- محمد خيري:

أشار أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق إلى أن رجال الأعمال دمروا الجيل الذهبي للنادي بسبب فلوس ومكافآت للاعبين خارج العقود الأساسية.

وقال ميدو، في تصريحات، على قناة dmc: "ملف زيزو وصل لمراحل متقدمة، والخلاف في أشياء بسيطة".

وتابع: "أنا متأكد من أن مجلس إدارة الزمالك سينجح في ملف تجديد زيزو وباقي اللاعبين التي يحتاجها الزمالك مثل عمر جابر والسعيد والونش".

وأكمل: "ما دمر جيل الألفينات الذي حقق 13 بطولة للزمالك أن رجال الأعمال كانت تقوم بمنح بعض اللاعبين مكافآت خاصة خارج العقود، ولا تقوم بمنح لاعبين أخرين، "القصة كانت حب وكره.. وهذا سبب رحيل العديد من النجوم مثل مدحت عبد الهادي وأبو العلا وبشير التابعي".

واسترسل: "إذا كان هناك رجل أعمال يرغب في مساعدة الزمالك يجب أن يكون غير معلن ويكون بينه وبين اللاعب".

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