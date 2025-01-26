"صراع الصدارة".. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره بيراميدز اليوم الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع تلك الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية، حيث يبحث الأهلي عن تعويض التعادل في المباراة الماضية أمام فاركو، والاقتراب مرة أخرى من المقدمة، وفي المقابل يأمل بيراميدز في الابتعاد بصدارة المسابقة، واستغلال تعثر القطبين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتنقل مباراة الأهلي وبيراميدز، عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، التي خصصت قناة "أون تايم سبورتس 1"، لنقل المباراة مباشرة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، وهو يحتل المركز الثاني جدول المسابقة، برصيد 19 نقطة جمعهم من 9 مباريات، فاز في 5 وتعادل في 4.

فيما يأتي فريق بيراميدز في صدارة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بعد خوض 9 فاز في 6 وتعادل في مباراتين وخسر مباراة.