"ظهور الصفقة الجديدة".. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره بيراميدز اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد.

خط الهجوم: حسين الشحات وجراديشار وإمام عاشور.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 19 نقطة جمعهم من 9 مباريات بالمسابقة، فيما يحتل بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة من نفس عدد المباريات.

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