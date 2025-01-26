مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

مصر

الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
16:00

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"ظهور الصفقة الجديدة".. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز بالدوري

09:30 ص الأحد 26 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي (18)
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي (17)
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي (5)
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي (14)
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي (15)
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي (16)
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي (3)
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي (12)
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي (13)
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي (11)
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي (8)
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي (9)
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي (10)
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي (7)
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي (6)
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي (1)
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي (2)
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي (4)
  • عرض 25 صورة
    مارسيل كولر 1
  • عرض 25 صورة
    وسام أبو علي ومارسيل كولر
  • عرض 25 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 25 صورة
    غضب كولر (3)
  • عرض 25 صورة
    غضب كولر (2)
  • عرض 25 صورة
    المترجم رضا حنفي مترجم كولر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره بيراميدز اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد.

خط الهجوم: حسين الشحات وجراديشار وإمام عاشور.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 19 نقطة جمعهم من 9 مباريات بالمسابقة، فيما يحتل بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة من نفس عدد المباريات.

أقرأ أيضًا:

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح

ينفرد.. صلاح يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

النادي الأهلي تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز موعد مباراة الأهلي وبيراميدز مباراة الأهلي وبيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"تنظيم الاتصالات" يكشف عن سعر دقيقة المحمول عبر خدمة مكالمات "الواي فاي"