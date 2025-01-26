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شيكابالا أحرف من أبوتريكة.. حسام عاشور يثير الجدل وإبراهيم سعيد يرد

07:21 ص الأحد 26 يناير 2025
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  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور لاعب الأهلي
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور
  • عرض 25 صورة
    حسام عاشور
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو تريكة
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    أحمد حسن ومحمد أبو تريكة
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    أبو تريكة
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    أبو تريكة من مباراة الأهلي وكلوب أمريكا 2002
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    محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق
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    احتفال أبو تريكة بهدفه في الصفاقسي
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    أبو تريكة الهداف التاريخي للقاءات القمة
  • عرض 25 صورة
    أبو تريكة نجم الأهلي السابق
  • عرض 25 صورة
    لحظة هدف أبو تريكة في الصفاقسي
  • عرض 25 صورة
    احتفال أبو تريكة بهدف في مرمى أوكلاند
  • عرض 25 صورة
    احتفال محمد أبو تريكة
  • عرض 25 صورة
    احتفال محمد أبو تريكة بهدفه في الصفاقسي
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو تريكة 1
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق
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    شيكابالا (1)
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    ابتسامة شيكابالا (1)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (2)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
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أثار لاعب النادي الأهلي السابق حسام عاشور الجدل بحديثه عن مهارة نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة ولاعب الزمالك الحالي محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وذلك عبر تصريحات في أحد البرامج، تداولها الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قال عاشور: "شيكابالا أسطورة من أساطير مصر مش نادي الزمالك فقط، لو كان فيه حد بيتكلم معاه أو عارف دماغه، كان زمانه في حتة تانية، هو أحرف من أبوتريكة بكتير، أبو تريكة نفسه قال كده"

وأضاف: "شيكابالا حتة جمالية تتحب تتفرج عليه، زي أبو تريكة لازم تتفرج عليه، شيكا لاعب مهاري جدا، لو دماغه كانت تصنفرت شويه، وحد قاله لازم تعمل واحد اتنين تلاتة وشيكا سمع لحد عاوز مصلحته كان زمانه دلوقتي في برشلونة".

ورد إبراهيم سعيد عبر برنامجه التلفزيوني على شاشة قناة "النهار": "أبو تريكة ميتقارنش بحد، يوم ما نقارنه نقاربه بالكابتن محمود الخطيب، هم تلاتة، كابتن صالح سليم ثم الخطيب ثم أبو تريكة".

وأضاف: "أنا لعبت مع أبوتريكة، كنت ببقى مطمن عارف أن الماتش هيخلص، غريبة جدا تصريحات حسام عاشور، لا يقارن بحد، مثل محمد صلاح لا يقارن بأحد، وأي لاعب لعب مع أبوتريكة عارف إنه معدي الكل، شيكا ملعبش منتخب، تريكة جاب بطولاته مع الأهلي ومع منتخب مصر حقق بطولات".

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حسام عاشور محمد أبو تريكة النادي الأهلي شيكابالا إبراهيم سعيد
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